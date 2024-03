Sinner ringrazia la pioggia a Miami: rimonta Griekspoor e vola gli ottavi!

MIAMI (Stati Uniti) - Jannik Sinner lotta e in rimonta avanza agli ottavi del Masters 1000 di Miami. Il tennista azzurro, dopo aver vinto in due giorni (causa stop per pioggia venerdì) il derby contro Vavassori nel debutto nel torneo, si impone anche sull'olandese numero 25 al mondo Tallon Griekspoor ed anche questa volta la pioggia è protagonista . Sinner cede il primo set per 7-5, nel secondo la pioggia ferma il match sul 3-3 e al ritorno nello Stadium la musica cambia. L'azzurro chiude il secondo set sul 7-5 e nel terzo e decisivo chiude sul 6-1 dopo due ore e mezza di gioco . L'altoatesino affronterà il vincente tra lo statunitense wild card Martin Damm e l'olandese numero 66 al mondo Christopher O'Connell.

Sinner-Griekspoor: la diretta

Sinner-Griekspoor 2-1

Terzo e decisivo set che parte con Sinner al servizio senza problemi, mentre Griekspoor inizia a diventare impreciso con l'altoatesino che scippa il turno di battuta portandosi sul 2-0. L'azzurro avanza senza troppi affanni sul 4-1 e nel sesto game affonda un altro break che lo porta a servire per il match. Tutto facile per Sinner che chiude sul 6-1 e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami.

Sinner-Griekspoor 1-1

Ad inizio secondo set Sinner non parte bene, ma si rimette subito in carreggiata portandosi avanti sull'1-0. L'azzurro ritrova precisione al servizio, ma continua a sbagliare in risposta: il punteggio resta sul 2-2. L'equilibrio resiste sul 3-3 e su Miami iniziano a scendere alcune gocce di pioggia: i due tennisti vengono tenuti in campo con l'intensità della pioggia che però aumenta e i due possono tornare negli spogliatoi. Match interrotto.

Torna il sole e sono iniziate le procedure di asciugatura del campo di Miami, tra poco riprenderà l'incontro.

Breve riscaldamento, Sinner e Griekspoor pronti a ripartire dal 5-7, 3-3. L'azzurro riprende da dove aveva lasciato e con il sedicesimo punto consecutivo nel turno di battuta avanza sul 4-3. Sul 5-4 l'azzurro si porta sul 30-40 e al secondo set point dell'incontro: l'olandese annulla con un servizio e dritto perfetto. Ai vantaggi Griekspoor è solido e con il rovescio a rete di Sinner fa 5-5. L'altoatesino mantiene con tre aces consecutivi il turno di battuta e su quello dell'olandese allunga ai vantaggi sfruttando il terzo set point del match che lo porta sul 7-5.

Sinner-Griekspoor 0-1

Si parte a Miami con l'inizio match del 3° turno tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor. L'azzurro conquista il primo game non concedendo nulla all'avversario che risponde immediatamente riportando il punteggio sull'1-1. Sinner rimette la testa avanti e al quarto game ottiene subito due palle break che l'olandese è bravo ad annullare. Ai vantaggi l'altoatesino riesce a portarsi ancora ad una palla dal break, ma Griekspoor annulla anche questa e mantiene il 2-2. L'equilibrio resiste sul 5-5, ma Sinner concede due palle break: l'azzurro annulla la prima per poi cedere la seconda con l'olandese che si porta sul 6-5 e al servizio per il set. Alla prima occasione Griekspoor non tentenna e rimontando uno 0-30 si porta sull'1-0 chiudendo sul 7-5.