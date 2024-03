Sinner-O'Connell: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Dopo aver battuto Griekspoor ai sedicesimi di finale , Sinner scende in campo per giocarsi l'accesso ai quarti del Masters 1000 di Miami contro l'australiano O'Connell . Il tennista numero uno azzurro, testa di serie numero due nel torneo, è arrivato fin qui vincendo anche il derby azzurro contro Vavassori nel suo esordio al torneo. Diverso il cammino di O'Connell che ha sconfitto il ceco Kopriva nel primo turno per poi sbarazzarsi dei due statunitensi Tiafoe e Damm . Il tennista australiano è in gran forma e in tre match ancora non ha perso un set. Il vincente di questa gara affronterà ai quarti di finale uno tra Arnaldi e Machac .

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Sinner-O'Connell: diretta tv e steaming

La sfida tra Sinner e O'Connell, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, è in programma martedì 26 maggio (orario ancora da definire) e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis. Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.