Sinner diesel a Miami: parte lento poi doma O'Connell e vola ai quarti

MIAMI (Stati Uniti) - Jannik Sinner non sbaglia neanche contro l'australiano Christopher O'Connell (numero 66 al mondo) e accede per la quarta volta consecutiva ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista azzurro si è imposto con il punteggio di 6-4 , 6-3 dopo un'ora e 50 minuti in una partita dove Jannik ha avuto una partenza complicata perdendo subito il servizio e faticando a trovare ritmo complice anche un avversario imprevedibile. Sinner però ha messo a segno i colpi giusti ai momenti giusti prendendosi di forza la prima frazione per poi indirizzare il match grazie ad un parziale di 7 giochi a 0 a cavallo tra 1° e 2° set .

Ai quarti sfuma il sogno del derby italiano perché sarà il ceco Tomas Machac (numero 60 del mondo), vincente su Arnaldi, l'avversario dell'altoatesino che mira alla semifinale dove potrebbe affrontare Daniil Medvedev nel remake della finale 2023. Il russo ai quarti affronterà il cileno Nicolas Jarry.

Secondo set: Sinner 6-3

Come prevedibile il gioco di O'Conell inizia ad avere scricchiolii ed essere meno incisivo, Sinner capisce il momento e piazza la zampata: 30-40 al 2° gioco, O'Connell tira in rete il dritto ed è 2-0 Sinner in un game dove il suo fisioterapista, Giacomo Naldi, si è preso un pallata nell'inguine dopo un potente servizio di O'Conell ed uno spettatore si è sentito male sugli spalti a fine game con Sinner a dare del ghiaccio al pubblico per assistere il tifoso svenuto. La partita riprende con Sinner che a 0 tiene la battuta (3-0) e non si gira più per chiudere 3-3.

Primo set: Sinner 6-4

Avvio complicato per Sinner che inizia il match alla battuta, si trova sotto 0-40, salva le tre palle break ma perde ai vantaggi con l'australiano che conferma il break per portarsi 2-0. Jannik fatica ad ingranare complice anche un solido gioco di O'Connell bravo ad annullare palla break al 4° e 6° gioco difendendo il break di vantaggio (4-2). All'8° gioco la resistenza dell'australiano cede: 15-40, nuove palle break per Sinner che questa volta non fallisce e con un pazzesco passante di rovescio piazza il contro-break per il 4-4! L'azzurro è in partita, tiene di forza ai vantaggi il servizio (5-4) e si procura anche un set-point al 10° gioco: primo scambio è decisivo per Jannik che forza all'errore O'Connell per il 6-4 in 58'!

Sinner-O'Connell: diretta tv e steaming

La sfida tra Sinner e O'Connell, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, è in programma martedì 26 marzo e inizierà non prima delle 20. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis. Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.