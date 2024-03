Musetti-Alcaraz: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Dove vedere Musetti-Alcaraz in tv e in streaming

Musetti e Alcaraz si affronteranno martedì 26 marzo allo Stadium dell'Hard Rock non prima delle 20.30 italiane. La sfida valida per gli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Miami sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport e in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.