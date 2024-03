Arnaldi ko a Miami, Machac ai quarti aspetta il vincente tra Sinner-O'Connell

Finisce l'avventura di Matteo Arnaldi a Miami. Il tennista azzurro è uscito sconfitto dal match contro il ceco Thomas Machac (numero 60 ATP) valido per gli ottavi di finale del secondo Masters 1000 stagionale. La gara, compromessa dai tanti errori dell'atleta ligure, si è concusa dopo 1 ora e 20 minuti di gioco con lo score 6-3, 6-3. Arnaldi è atteso ora sulla terra battuta del Monte-Carlo Country Club per il Masters in programma dal 6 al 14 aprile. Machac sfiderà invece il vincente tra Sinner e O'Connell.