Musetti ci prova, Alcaraz non gli lascia scampo e va avanti a Miami

Musetti-Alcaraz: secondo set 3-6

Dopo un inizio combattuto, con Alcaraz che di forza ha dovuto annullare anche un paio di palle break, Musetti cede il servizio nella parte centrale del set e va sotto 4-2, sembrando arrendersi. Ma anche Carlos è umano e la partita si riapre con il controbreak dell'azzurro, costretto però brutalmente a piegarsi alla superiorità di Alcaraz che ristrappa il servizio e si prende set e match.

Musetti-Alcaraz: primo set 3-6

In 38 minuti lo spagnolo fa capire di non voler lasciare spazio alcuno alle ambizioni dell'azzurro: due break, uno ad inizio set e uno a conclusione per un 6-3 che non ammette repliche. Carlos spietato sugli errori di Musetti che ha bisogno di una partita più che perfetta per ribaltare la situazione.

Sinner non può diventare n° 2: ecco perché

Era una partita fondamentale non solo per Musetti, ma anche per Sinner. Un eventuale successo del talento toscano contro lo spagnolo avrebbe permesso all'attuale numero 3 del mondo di sognare il sorpasso in classifica mondiale vincendo il torneo.

Musetti-Alcaraz: i precedenti prima di Miami

Tre i precedenti a livello Atp tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz (quattro se consideriamo anche un Challenger). Il primo risale alla finale di Amburgo del 2022 quando l'italiano ebbe la meglio 6-4 6-7 6-4. Lo spagnolo, però, si prese poi la rivincita battendo l'azzurro lo scorso anno ai sedicesimi sia al Roland Garros (6-3 6-2 6-2) che a Beijing (6-2 6-2).

