Fognini saluta Napoli agli ottavi. Passaro ai quarti, ora c'è Blanchet

NAPOLI - Fabio Fognini esce di scena agli ottavi della Napoli Tennis Cup 2024, il Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, e con un montepremi 148.625 euro di montepremi. Il tennista ligure, testa di serie numero 4, si è arreso al qualificato francese Arthur Gea, vincente in rimonta per 4-6 6-2 6-4 dopo due ore e 24 minuti di gioco sulla terra rossa partenopea.