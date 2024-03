Sinner-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Dopo aver eliminato agevolmente ai quarti Machac, Jannik Sinner torna in campo nel Master 1000 di Miami per affrontare in semifinale Daniil Medvedev. Il tennista russo ha liquidato in due set il cileno Jarry imponendosi col punteggio di 6-2 7-6. Questa sarà la sfida numero 11 tra i due tennisti: per ora conduce Medvedev con 6 vittorie contro le 4 di Sinner. L'ultima vittoria del russo risale allo scorso Master di Miami mentre l'ultimo successo dell'altoatesino equivale alla vittoria finale in rimonta degli Australian Open. Il vincente di questa sfida affronterà in finale uno tra Zverev (numero 5 del ranking mondiale) e Dimitrov (numero 12 del ranking mondiale) che in nottata ha liquidato Alcaraz in due set.