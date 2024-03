Giraudo, il Tar dichiara "difetto di giurisdizione": che succede adesso

Una sentenza attesa, ancora non disponibile nella sua interezza ma caricata sul sito ufficiale, che aggiunge un ulteriore tassello a una battaglia legale che potrebbe cambiare la Giustizia Sportiva. Il 12 marzo scorso è stato presentato al TAR il ricorso da parte degli avvocati di Antonio Giraudo, ex amministratore delegato della Juventus, che da anni ha dato corso ad un'azione giudiziaria per annullare la radiazione a vita, arrivata in conseguenza ai fatti di Calciopoli. Il Tribunale Amministrativo Regionale si è espresso nella giornata odierna, dichiarando un "difetto di giurisdizione": il testo della sentenza non è però ancora consultabile.