Giraudo al Tar, udienza al via: perché c'entrano Giustizia Sportiva e Calciopoli

Giraudo al Tar, cosa può succedere?

Il Tar dovrà rispondere a varie domande: prima fra tutte se è lecito che un tribunale disciplinare interno possa prendere decisioni che incidono in modo diretto e pesante sui diritti universali delle persone (come il lavoro) senza essere un “organo giurisdizionale” per l’Unione Europea. E la Figc e del Coni che hanno condannato Giraudo (e non solo lui) nel 2006 e nel 2011-12 non costituiscono “organi giurisdizionali” ai sensi dell’ordinamento comunitario. Una legge italiana può andare in contrasto con l'ordinamento europeo? Il Tar dovrà quindi esprimersi davanti a un altro caso di “monopolio” in materia disciplinare. E il 21 dicembre, sulla sentenza Superlega è stato abbastanza chiaro. Cosa può succedere?