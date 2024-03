Giraudo, il Tar, la sentenza rivoluzione: perché la Giustizia Sportiva trema

Giraudo al Tar: cosa può succedere

Il Tar, che si riunirà in un’apposita “sezione specializzata ad hoc” per analizzare la questione dovrà rispondere a queste domande. Prima: gli organi disciplinari della Figc e del Coni che hanno condannato Giraudo (e non solo lui) nel 2006 e nel 2011-12, costituiscono “organi giurisdizionali” ai sensi dell’ordinamento comunitario? La risposta è ovviamente no, perché si tratta di tribunali disciplinari interni, le cui decisioni, però, non possono essere modificate da un giudice ordinario, perché nessun ricorso all’esterno dell’alveo sportivo è ammissibile, tranne quello per un eventuale risarcimento. Insomma, è lecito che un tribunale disciplinare interno possa prendere decisioni che incidono in modo diretto e pesante sui diritti universali delle persone (come il lavoro) senza essere un “organo giurisdizionale” per l’Unione Europea?