Elkann in Arabia, il Mondiale e lo sponsor: 170 milioni per tornare Juve

Mondiale per Club: la situazione della Juve

Non tutto però dipende dalle giocate dei bianconeri in campo. La partita più delicata non è nelle mani della Juventus: quella per la partecipazione al Mondiale per Club del 2025, pure in questo caso in una formula nuova di zecca. Anche in questo caso la cifra è indicativa, ma di sicuro significativa: 50 milioni, almeno, per un evento che sposta ricchezza e concede visibilità a livello globale. I bianconeri non vorrebbero perdersi una vetrina del genere, però è tutto nei piedi del Napoli: superando il Barcellona e accedendo ai quarti della Champions League, gli azzurri si avvicinerebbero sensibilmente all’obiettivo iridato. In caso contrario, l’eventuale uscita di scena martedì sera spalancherebbe alla Juventus le porte della competizione Fifa. A meno che... De Laurentiis decida di presentare ricorso per modificare il verdetto sul campo. Ma prima della sfida del Montjuic è ancora tutto da decidere, in un senso come nell’altro.