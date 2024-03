Bearman, la benedizione di Elkann. "E Sainz interpreta lo spirito Ferrari"

Elkann su Bearman e Hamilton in Ferrari

“Uno dei grandi sforzi fatti in questi anni è quello di puntare sui giovani - ha dichiarato il presidente Ferrari a Sky - . Basti vedere Leclerc e Bearman oggi che, come sappiamo, sono cresciuti in Ferrari. Per noi è segno di grande orgoglio. Il talento in Ferrari riesce sempre a trovare luogo nel quale esprimersi".

"Oggi è una giornata molto importante per Oliver: vedere la gara con suo padre è stato davvero bello e di come sia stato eletto come pilota del giorno. Non è facile essere così compatti e uniti. Lo spirito che c’è in Ferrari è forte e unico".

“Se pensiamo a dove eravamo un anno fa, sicuramente siamo partiti meglio. L’obiettivo è cercare di progredire e di migliorare: è questo quello che deve fare la Ferrari. Ci tengo a poter condividere questa coesione di gruppo: c’è una voglia di lavorare insieme per fare in modo che la Ferrari possa lottare insieme”.

"Vincere il mondiale entro il 2026? Sarà un ciclo che si chiuderà. L’importante è essere competitivi e alimentare questo spirito che si è percepito questa sera. Hamilton? Ho anche detto pubblicamente quanto sia un grandissimo pilota e quanto di buono abbia fatto per la Formula 1. Pensare che raggiungerà la Ferrari è un segno importante di quanto lui crede nel team e spera di poter fare molto bene”, ha concluso Elkann.