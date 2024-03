Vasseur: Hamilton alla Ferrari per l'ottavo titolo, serviva rispetto per Sainz

"C'è stato un momento in cui i pianeti si sono allineati. Io arrivavo alla Ferrari e lui era in scadenza di contratto con Mercedes. Penso che entrambi avessimo il desiderio di lavorare di nuovo insieme. C'è da dire anche che è stata l'occasione a fare l'uomo ladro, ma non fornirò i dettagli delle trattative". È quanto dichiarato da Frédéric Vasseur , che in un'intervista a Radio Monte Carlo ha risposto sul passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal 2025, il cui annuncio dello scorso febbraio ha sorpreso il mondo della Formula 1.

"Decisione per mettere tutti Ko"

"Lewis ha guidato per me circa venti anni fa in Formula 3 e in Formula 2 - ha ricordato Vasseur - . Abbiamo vinto entrambi i titoli insieme e siamo rimasti vicini nel corso degli anni. Pensavo a tutto questo da molto tempo, ma non aveva senso immaginarlo alla guida della Sauber".

"Questo tipo di discussioni possono fallire all'ultimo minuto. Si tratta di contratti piuttosto complessi. Mi sono detto che per molte ragioni era una grande opportunità per la squadra e che dovevamo lavorarci nello stesso modo in cui sviluppiamo la macchina. Stiamo ricostruendo qualcosa. Conosco bene Hamilton e so cosa si aspetta e cosa vuole fare a tutti i costi".

E ancora: "La gente è rimasta sorpresa dalla scelta del momento. L'ho fatto apposta. Ho pensato fosse necessario provocare un ko di massa attorno all'annuncio. Non solo per lui, ma anche per Sainz e il resto della squadra. Annunciarlo così presto è stata anche una forma di rispetto nei confronti di Carlos, per metterlo ovvero in una buona posizione affinché trovi un posto l'anno prossimo"

"Se lo avessi annunciato più tardi, per lui sarebbe stato più complicato. È una persona che apprezzo molto, la decisione non è stata facile come puoi immaginare, ma è stata presa, dovevo dirglielo. Non è stato il periodo più piacevole dell'anno ma ormai è alle spalle e ho particolarmente apprezzato il suo atteggiamento".