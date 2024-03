Ferrari, Leclerc fa il possibile: dominio Red Bull, ma che bravo Bearman!

Max Verstappen si aggiudica il Gran Premio in Arabia Saudita . A Jeddah , p er la seconda gara stagionale dopo Bahrain , è dominio Red Bull : subito dietro l'olandese (alla nona vittoria consecutiva e 56ª complessiva in carriera) in seconda posizione si piazza il messicano Perez (penalizzato di 5 secondi per unsafe release). La Ferrari centra la terza posizione grazie ad una gara in cui Charles Leclerc fa il massimo. Benissimo l'esordio del 18enne Bearman ( che ha dovuto sostituire Sainz ) sulla Rossa : il pilota britannico si piazza al settimo posto ed ottiene i primi punti della sua carriera in Formula 1 . Dopo Leclerc si piazzano Piastri , Alonso , Russell , Bearman, Norris , Hamilton e Hulkenberg . Costretti al ritiro Gasly e Stroll , finito a muro dopo 7 giri.

Bearman, esordio da applausi

Quella di oggi è stata una gara memorabile per Oliver Bearman, che si è trovato a dover sostituire Carlos Sainz. Il pilota spagnolo è stato operato ieri per appendicite, ma ha stupito tutti recandosi nel paddock della scuderia di Maranello neanche 24 ore dopo l'intervento. Il britannico di 18 anni chiamato a sostituirlo, in ogni caso, ha stupito tutti con una grandissima prestazione al debutto. Bearman ha esordito sulla monoposto nei campionati di Formula 4 in Germania prima di unirsi al team US Racing nel 2020 arrivando in Italia. Dal 2022 ha iniziato a correre in Formula 3 con Prema, facendosi subito notare dalla prima gara in Bahrain.