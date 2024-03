Ferrari, Sainz ha l'appendicite: sarà operato d'urgenza. Chi lo sostituisce

GEDDA (Arabia Saudita) - Carlos Sainz jr ha l'appendicite e sarà operato d'urgenza . Lo spagnolo della Ferrari, che non era arrivato in Arabia Saudita nelle migliori condizioni, ma che aveva stretto i denti per le prove libere del giovedì , non potrà, pertanto, prendere parte al Gran Premio in programma questo weekend a Gedda. Per il pilota reduce dall'ottimo terzo posto in Bahrein e da una buona sessione di test si era parlato nei giorni scorsi di febbre, gastroenterite e, addirittura, un malore. Al suo posto correrà Oliver Bearman .

Bearman sostituirà Sainz jr

Diciannove anni il prossimo maggio, Oliver Bearman è all'esordio assoluto in Formula Uno. Il britannico classe 2005, rampollo della Ferrari Driver Academy, impegnato in Formula 2 con la Prema Racing, dove proprio in questo weekend - sempre a Gedda - aveva centrato la pole position, sarà alla guida della Ferrari già per le FP3 in programma alle 14.30, quindi per le qualifiche alle 18. La scuderia di Maranello, intanto, conta di riavere a disposizione Sainz jr per il prossimo appuntamento del Mondiale di F1, in Australia tra il 22 e il 24 marzo.