Incredibile Sainz, il gesto del pilota Ferrari che sconvolge tutti in Arabia

Non si è fatto attendere Carlos Sainz dai tifosi Ferrari. Il pilota spagnolo, operato d'urgenza l'8 marzo a causa di una appendicite, si è recato nel paddock della scuderia di Maranello in occasione del Gran Premio d'Arabia Saudita, dove a sostituirlo sulla monoposto è la riserva britannica classe 2005 Oliver Bearman .

Il messaggio di Sainz

Sono trascorse 24 ore dall'intervento, e Sainz è già stato ripreso dalle telecamere mentre si aggira per il circuito di Gedda. Il pilota è stato accolto dal team Ferrari, che sui propri profili social ha pubblicato il suo messaggio di ringraziamento rivolto ai fan. "Ciao a tutti. Sono felice di essere tornato nel paddock, dopo che l'operazione è andata per il meglio. Hanno fatto tutti un lavoro eccellente per rimettermi in sesto. Posso dire di sentirmi molto meglio, al momento il mio obiettivo è concentrarmi sulla riabilitazione e puntare a esserci per la prossima gara".

"Non sarà facile, ma spero di farcela. Ringrazio tutti per il supporto di questi giorni, è stato magnifico vedere tanta gente incoraggiarmi in questo periodo difficile. Oggi sono qui per sostenere Charles e Ollie, cercherò di dare una mano al pit wall e lavorare insieme per una grande gara. Vi terrò aggiornati sulle mie condizioni", ha concluso Sainz.