Sinner devastante, Medvedev travolto: super Jannik è in finale a Miami

Jannik Sinner conquista un posto in finale nel Masters 1000 di Miami superando in due set (6-1, 6-2) il numero 4 del mondo Daniil Medvedev. Il tennista russo si arrende in poco più di un'ora di gioco all'altoatesino che affronta alla perfezione il match, vendicando la sconfitta dello scorso anno proprio sul cemento statunitense. Un successo che arriva a due mesi dal trionfo in rimonta degli Australian Open, ultimo precedente dolcissimo per Jannik che ora aggiunge un altro prezioso successo nel suo confronto diretto contro Medvedev (quinto successo di fila). Nell'ultimo atto l'avversario sarà uno tra Zverev (numero 5 del ranking mondiale) e Dimitrov (numero 12 del ranking mondiale): in caso di vittoria Sinner diventerà il numero 2 del mondo superando Carlos Alcaraz.

Sinner-Medvedev: la diretta

Sinner-Medvedev 2-0 (6-1, 6-2)

Nel secondo set è scioccante l'inizio per Medvedev che si fa soffiare subito il turno di battuta da un super Sinner. Break subito consolidato e vantaggio sul 2-0 per l'azzurro, Medvedev inizia a vacillare ma riesce (grazie anche a due nastri colpiti da Sinner) a muovere il punteggio. Il game vinto riesce a risvegliare il russo che costruisce una palla break, Sinner è straordinario nel trovare due aces consecutivi che valgono il 3-1. Nel quinto game il numero 3 del mondo torna a dominare, Medvedev perde la lucidità e concede il doppio break per il 4-1. Arriva immediato il 5-1 per Sinner che in un'ora e 9 minuti si aggiudica un posto nella finale del Masters 1000 di Miami, concedendo un terzo game all'avversario, e chiudendo la pratica sul 6-2.

Sinner-Medvedev 1-0 (6-1)

Inizia la semifinale con Jannik Sinner al servizio che conquista il primo gioco del match. E' determinato l'azzurro che porta ai vantaggi il secondo game riuscendo ad allungare immediatamente sul 2-0 alla seconda palla break. Il russo non ci sta e si costruisce subito due occasioni per accorciare, Sinner però è glaciale e si porta sul 3-0 annullando le due palle del controbreak. Jannik è scatenato e dopo quattro tentativi trova il colpo del doppio break che vale il 4-0. Il 5-0 arriva in scioltezza, Medvedev riesce ad aggiudicarsi almeno un game, ma per Sinner la strada è spianata verso il 6-1 che dopo 35 minuti chiude il primo set.

Sinner-Medvedev: il prepartita

Entrano in campo Jannik Sinner e Daniil Medvedev, tutto pronto per l'inizio della semifinale del Masters 1000 di Miami.

Nello Stadium di Miami si è appena concluso il super tie-break della prima semifinale del torneo di doppio femminile vinto dalla coppia Dabrowski/Routliffe contro Muhammad/Parks: l'incontro fra Sinner e Medvedev inizierà leggermente più tardi rispetto alle 20.

Pronto ad alzarsi il sipario a Miami per la semifinale tra Sinner e Medvedev del secondo Masters 1000 della stagione. Dopo la finale degli Australian Open vinta con una strepitosa rimonta dall'altoatesino, i due si ritrovano negli Stati Uniti per conquistare un posto nell'ultimo atto del torneo. Con l'eliminazione ai quarti di Alcaraz, per Sinner c'è la possibilità di raggiungere il secondo posto del ranking Atp, ma serve prima la vittoria sul russo numero 4 al mondo e poi quella in finale contro uno tra Dimitrov e Zverev.