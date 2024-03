Nardi trionfa a Napoli, Herbert ko in finale: Luca ora è numero 76 al mondo!

Le parole di Nardi dopo il trionfo

"È una Pasqua speciale per me, è da una settimana che dico che giocare qui a Napoli vuol dire tanto per me, sono davvero contento. Lui serve bene, gioca bene a rete, cerca di accorciare il più possibile gli scambi, non è mai facile affrontare un giocatore così. Nel 2° ho cercato di essere solido, nel tie-break mi sono girati bene alcuni punti, nel 3° sono stato bravo. Adesso ho una settimana per preparare Monte-Carlo, poi ci sono gli altri 1000 e il Roland Garros, spero vada tutto per il meglio. La dedica va a tutta la mia famiglia". E sulla promessa di tingersi i capelli di azzurro in caso di vittoria l'azzurro non nasconde il suo sorriso: "Magari questa sera la faccio con i miei zii, adesso vediamo, ma mi tocca farlo sicuramente".