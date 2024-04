Da vincente a vincente: Conte e Bagnaia, i complimenti a Sinner

Siner trionfa a Miami: i messaggi di Valentino Rossi e Laura Pausini

Senza storia la finale contro Dimitrov che, dopo aver eliminato Alcaraz ai quarti e Zverev in semifinale, all'ultimo atto si è arreso allo strapotere di Sinner che ha chiuso la contesa dopo appena un'ora e 14 minuti di gioco: "Non ho fatto neanche in tempo a mettermi comodo", commenta il nove volte campione del mondo Valentino Rossi. Grande felicità anche per Laura Pausini, in tournée a Miami, che posta una foto con il campione altoatesino accompagnata da un commento speciale: "Il nostro campione Jannik Sinner ancora una volta ha portato l’Italia a vincere, grazie al suo talento, al suo allenamento, la sua forza di volontà e il suo carattere. Sei un grande orgoglio per tutti noi e un esempio per tutti i giovani . È stato bellissimo starti accanto in questo giorno così importante! Ed è solo il primo di tanti appuntamenti che ci aspettano insieme, farò il possibile per seguirti". Patrick McEnroe, fratello del più celebre John, anche lui tennista, non ha dubbi: "Negli ultimi sei mesi Jannik Sinner è stato il migliore giocatore del pianeta... e non è finita".

