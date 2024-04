Sinner fa impazzire tutti: ascolti da record su Sky

TORINO - A tutto Sinner. Sinnerismo spinto. Anche davanti alla tv. E gli ascolti sono sempre più da record per il tennis su Sky: ieri la finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov - dalle 21.18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - ha raccolto nel complesso davanti alla tv 1 milione 511 mila spettatori medi e 2 milioni 600 mila spettatori unici, con l’8,3% di share e il picco di 1 milione 800 mila spettatori medi complessivi in occasione del match point. È record per un Masters 1000 su Sky, che ha ottenuto un risultato solo di poco inferiore al miglior match di tutti i tempi su Sky, la finale Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Ottimi ascolti anche per gli studi: grande seguito per il post gara, che ha raggiunto ben 590 mila spettatori medi complessivi, oltre 1 milione di spettatori unici e il 3,8% di share. Bene anche il pre partita, che ha raccolto 254 mila spettatori medi complessivi.