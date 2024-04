Marrakech, dopo Berrettini e Sonego anche Fognini: 5 italiani in tabellone

Diventano cinque gli azzurri in gara nel tabellone principale del "Grand Prix Hassan II" (ATP 250 - montepremi 579.320 euro) che si disputa sui campi in terra rossa di Marrakech, in Marocco fino al 7 aprile. A Lorenzo Sonego, testa di serie numero 4, Flavio Cobolli (8) e Matteo Berrettini si aggiungono Fabio Fognini e Matteo Gigante, che superano le qualificazioni. Nel turno decisivo, il ligure ha battuto l'austriaco Lucas Miedler per 3-6 6-3 6-2, mentre il romano ha piegato il tedesco Rudolf Molleker per 7-6(5) 0-6 7-6(4).