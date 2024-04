Panatta pazzo di Sinner: "È il nuovo Tennis, un alieno, l'ha creato Musk"

A quel punto Panatta coglie la palla al balzo e commenta così il trionfo di Jannik: "Allora volevo dirvi una cosa, vi do uno scoop. Dovete rassicurare Pietrangeli e anche il sottoscritto che noi siamo ancora più forti di lui, voi direte perché siamo ancora più forti di lui. Perché noi facciamo parte, non so ancora per quanto, del genere umano, lui non fa parte del genere umano. Io ho una teoria. Anzi ho due teorie. La prima teoria è che un giorno gli alieni sono sbarcati sbagliando rotta verso San Candido e hanno lasciato un bambino coi capelli rossi a questi genitori fantastici, simpaticissimi, e gli hanno detto ‘guarda questo qui deve giocare a tennis’ e poi sono ripartiti con l’astronave. Un’altra teoria potrebbe essere che Elon Musk l’ha creato lui con l’intelligenza artificiale perché così un umano non può giocare".

E Bertolucci replica: "È vero, la cosa cosa che ho sempre detto io è che prima invece le cicogne si fermavano sempre al di là delle Alpi soprattutto in Svizzera, poi si fermavano anche in Croazia, in Serbia. E invece stavolta la cicogna è venuta di qua". A quel punto Panatta però aggiunge ulteriori dettagli tecnici e il suo commento su Sinner diventa completo: "Volevo invece parlarti tecnicamente, ieri sera lui ha giocato con l’ultimo prototipo, esempio, di giocatore di tennis (Dimitrov, nda), cioè è uno che fa sempre tutto bene, che c’ha un rovescio a una mano bellissimo, c’ha anche un bel dritto, sa fare il drop shot, sa giocare a rete, sa fare tutto. No? E perché perde? Perché gioca contro un alieno e Sinner è un incrocio tra un alieno e una macchina sparapalle che non sbaglia mai. Tu hai mai giocato, ti sei mai allenato con una macchina sparapalle? La macchina lanciapalle, come tu sai, non sbaglia mai. Lui ha inventato un nuovo gioco, del tennis. Già anche Djokovic ormai sembra sorpassato, non parliamo di Federer o di Nadal. Sono giocatori già che fanno parte del passato. Ma no perché hanno smesso ma perché il loro gioco non è più quello che serve oggi. Ti dirò di più ancora. Anche Federer al suo meglio si sarebbe trovato mica tanto bene con Sinner perché Jannik tira troppo forte, tira troppo forte, io non ho mai visto tirare così forte, dai, su".