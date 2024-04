Viva Sinner ma giù le mani da Jannik

Nondimeno, ci è piaciuto da matti il gesto di ritrosia con cui Sinner ha scansato il bacio della Pausini ; non già perché la Laurona dell’italcanto appartenga a una delle succitate categorie, ma perché abbiamo avuto la conferma di come Jannik SIA veramente così, e non così FACCIA; nemmeno per costruirsi il personaggio che non è e mai crediamo sarà. Se deve fare uno strappo alle regole della sua timidezza e compostezza, lui lo fa per un tifoso qualsiasi, per un bimbo, per una raccattapalle, per un disabile che abbia bisogno di non sentirsi tale, non per una superstar. E pure ogni tentativo più o meno esplicito di (at)tirarlo in una dimensione mondana di lustrini e moine alla quale il suo amiconon ha saputo resistere, né per autodifesa sottrarsi, pare destinato al fallimento. E ne siamo felici. Come del suo imbarazzo a fronte degli elogi fin eccessivi di Serenona Williams. E della sua signorilità nel non vendicarsi di chi lo aveva definito non italiano, magari perché preferiva allenarsi anziché accettare lusinghe e inviti a destra e a manca, di chi pontificava su dove vivesse e pagasse le tasse, di chi alla prima sconfitta ironizzava sul suo borsone Gucci o sul suo no a, e adesso lo santifica con imbarazzante faccia tosta, senza avergli mai chiesto scusa. Signori: viva Sinner, sì. Ma giù le mani da Jannik, grazie.