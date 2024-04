Sonego vola ai quarti dell'Atp di Marrakech: che rimonta contro Nagal

MARRAKECH (Marocco) - Ottimo debutto per Lorenzo Sonego che conquista il pass per i quarti dell'Atp 250 di Marrakech superando nel terzo e decisivo set l'indiano Sumit Nagal. Per il tennista torinese arriva un successo grazie ad una super rimonta che gli permette di continuare il suo cammino sulla terra rossa della capitale marocchina. Per il nome dell'avversario che dovrà affrontare nel prossimo turno, Sonego dovrà attendere il match di Matteo Berrettini contro lo spagnolo Munar. Prima del tennista romano ci sarà però il match di Flavio Cobolli contro Kotov, mentre chiuderà il pomeriggio a Marrakech il quarto italiano ancora in corsa: Fabio Fognini che se la vedrà con Djere.