Marrakech si colora d'azzurro: Berrettini, Fognini e Cobolli ok

Flavio Cobolli debutta nel migliore dei modi all'Atp 250 di Marrakech . Il tennista azzurro, n. 63 del ranking Atp ed ottava testa di serie, si è imposto nel primo turno contro Adbullah Shelbayh (228º al mondo e in gara grazie ad una wild card). Nessun problema per Flavio, che ha vinto in due set con il risultato di 6-1 6-4 in poco più di un'ora e dieci di gioco alla sua prima presenza nel torneo " Grand Prix Hassan II ". Ora ad aspettarlo ci sarà il russo Pavel Tokov , al 68º posto nella classifica internazionale. Con Cobolli ci sono tre precedenti, tutti a favore dell'azzurro.

Berrettini, vittoria all'esordio

Ottimo esordio a Marrakech anche per Matteo Berrettini. Il tennista romano, tornato da poco dopo il pesante infortunio, si è imposto senza nessun problema al primo turno contro Shevchenko con il risultato finale di 6-2 6-1. Un risultato praticamente mai in discussione per il classe 1996 che ha fornito una prova convincente. Ora Matteo se la vedrà con lo spagnolo Munar, vittorioso in due set contro il francese Van Assche. Nel caso in cui dovesse vincere anche contro Munar, sarebbe possibile il derby contro Sonego che intanto affronterà Nagal. Al termine del match Berrettini ha dichiarato: "Oggi ci sono tanti ottimi giocatori in Italia, Sinner sta giocando benissimo e merita di vincere. Io devo continuare a lavorare e le sue vittorie ci spingono sempre a dare il meglio del meglio. Il tennis italiano sta andando molto bene, ci sono tanti giovani come Cobolli. Siamo in un grande momento e io spero di tornare a giocare anche in Coppa Davis".

Marrakech, vince anche Fognini

Un'altra vittoria italiana è arrivata nel pomeriggio grazie a Fabio Fognini. Il tennista azzurro ha debuttato a Marrakech vincendo contro il francese Gaston al termine di una sfida combattuta fino alla fine. Fognini ha chiuso il match al terzo set con il risultato finale di 6-7 6-1 6-4. Ora l'azzurro se la vedrà con il serbo Djere, e in caso di vittoria andrebbe a sfidare il vincente di Cobolli-Kotov.