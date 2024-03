Berrettini è tornato, super rimonta con Cazaux: “Una partita incredibile"

PHOENIX (STATI UNITI D'AMERICA) - Dopo l'interruzione di giovedì a causa del maltempo, Matteo Berrettini torna in campo e spazza via l'avversario, il francese Arthur Cazaux conquistando i quarti di finale all'Arizona Tennis Classic , Challenger 175 dotato di un montepremi di 225.500 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Phoenix Country Club.

Berrettini si mette alle spalle l'infortunio: è ai quarti a Phoenix

Il tennista romano, sceso al numero 154 della classifica mondiale a causa dell'infortunio alla caviglia destra rimediato allo US Open che l'ha tenuto ai box per sei mesi, nella notte italiana ha sconfitto in rimonta l'avversario con il punteggio di 3-6 6-1 7-5. Il 27enne italiano, nel tabellone grazie a una wild card, dopo aver superato il francese Hugo Gaston sempre in rimonta (3-6 6-3 6-1) al primo turno, ha mostrato tutto il proprio carattere contro il numero 77 del ranking e 8 del seeding ribaltando il 3-5 nel set decisivo. Un ottimo segnale che testimonia i progressi compiuti dall'azzurro che ormai sembra essersi messo alle spalle l'infortunio.

