Berrettini è tornato! Finale a Marrakech: chi sfiderà per il titolo

MARRAKECH (Marocco) - Dopo il convincente successo in due set nel derby contro Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini liquida in tre set l'argentino Navone e vola in finale dell'Atp 250 di Marocco. Il tennista romano, dopo aver perso il primo set al tie-break (4-7) rimonta il rivale nei set successivi, vincendoli entrambi col punteggio di 6-3 6-2. In finale Berrettini se la vedrà con lo spagnolo Carballes Baena (numero 64 del ranking mondiale) che nell'altra semifinale ha battuto 6-4 6-2 il russo Kotov.