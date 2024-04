Tennis, il Masters 1000 di Montecarlo in esclusiva su Sky

Tutto pronto per il Rolex Monte-Carlo. La stagione prosegue con il terzo Masters 1000, dopo quelli di Indian Wells e Miami che hanno visto trionfare rispettivamente Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. A dare il via al torneo monegasco saranno i primi 15 della classifica ATP e 17 dei primi 20. Il campione azzurro scende in campo come testa di serie n. 2 subito dietro Djokovic.