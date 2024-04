Montecarlo, Sonego e Nardi avanti. Fognini si ritira, Cobolli ko

Lorenzo Sonego , d opo il ko nel derby azzurro contro Berrettini a Marrakech, ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura alle qualificazioni del Rolex Montecarlo Masters 1000 . Il torinese, dopo il ritiro di Fognini , si è imposto su Goffin in tre set. L'azzurro ha avuto la meglio con il risultato finale di 4-6 6-4 6-4 al termine di un match ricco di emozioni e combattuto fino all'ultimo momento. Ora Lorenzo se la vedrà con Bautista, che dall'altro lato ha battuto Thiem senza problemi in due set.

Avanza Nardi, Cobolli ko

Anche Luca Nardi accede al turno successivo delle qualificazioni del Rolex Monte-Carlo Masters 1000. Il tennista pesarese, che allunga a 6 la striscia di vittorie consecutive, ha sconfitto il francese Lucas Pouille con lo score finale di 6-4, 6-3 dopo 1 ora e 30 minuti di gioco. Nardi affronterà il numero 86 al mondo Alexandre Muller nel match in programma domenica 7 aprile alle ore 11. Esce sconfitto invece Flavio Cobolli, che si arrende all'indiano Sumit Nagal con il risultato finale di 6-2, 6-3.

L'annuncio di Fognini

Fobio Fognini ha annunciato sui propri profili social il ritiro dalle qualificazioni del Masters 1000 di Monte Carlo a causa di problemi fisici. Questo il messaggio del tennista taggiasco: "Tutti sanno quanto io ami questo torneo. Purtroppo il mio fisico non è pronto in questo momento e devo prendermi qualche giorno per riposare e rimettermi in forma. Monte-Carlo, sei la mia seconda casa. Spero di avere un’altra opportunità prima di salutarvi".