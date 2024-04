Berrettini, la rinascita continua: semifinale a Marrakech, Sonego si arrende

MARRAKECH (Marocco) - Va a Matteo Berrettini il derby azzurro con Lorenzo Sonego , valido per i quarti di finale del torneo Atp 250 in corso di svolgimento sulla terra rossa di Marrakech. Il romano, numero 135 della classifica mondiale e in gara con il ranking protetto, dopo aver battuto - nell'ordine - il kazako Shevchenko e lo spagnolo Munar, ha sconfitto il torinese, tifosissimo granata, quarto favorito del tabellone e reduce dal successo ottenuto contro l'indiano Nagal , con il punteggio di 6-3, 7-6(5) . In semifinale Berrettini se la vedrà contro il vincente della sfida tra l'argentino Navone e l'australiano Vukic.

Berrettini batte Sonego in due set

Sonego parte subito con un break, 'imitato' da Berrettini, che mette poi a segno il suo secondo servizio e si porta sul 2-1. Il torinese pareggia i conti, ma subisce poi un altro break così, il romano, torna avanti (3-2). Allungo di Berrettini (4-2) e nuovo scatto d'orgoglio di Sonego, che breakka l'avversario e, con il doppio turno in battuta, trasforma il -1 (4-3) in +1 (4-5). Uno-due di Matteo, che si porta sul 6-5, quindi chiude la contesa strappando il servizio a Lorenzo e portando a casa set e match.

Berrettini-Sonego, il tie-break deciderà il 2° set

Analogo l'andamento nei successivi sei game, vinti tre da Berrettini ed altrettanti da Sonego, sempre nel rispettivo turno in battuta. Il torinese, però, nel corso del decimo gioco, in ricezione e in vantaggio 5-4, ha avuto una palla set neutralizzata dal romano. Sul punteggio di 6-6, il set sarà pertanto deciso dal tie-break.

Berrettini-Sonego, secondo set: 3-3

Entrambi gli azzurri mantengono il proprio servizio e dopo sei game il punteggio è di 3-3. Berrettini, sul velluto, lascia in due occasioni l'avversario a zero e una a 15, soffre un po' di più Sonego, che la spunta per due volte su tre soltanto ai vantaggi, concedendo al romano due palle break nel terzo gioco e una nel quinto.

Berrettini-Sonego, fine primo set: 6-3

Dopo cinque game difficili Sonego accorcia le distanze tenendo il servizio arrivando sul 4-2. Ancora una volta Berrettini non esita a rispondere nel migliore dei modi e si riporta in vantaggio di tre game al servizio. Fino a questo momento risulta decisivo il break di inizio gara del romano, che non si fa intimorire dalle risposte dell'avversario e si porta a casa un primo set ingiocabile con il risultato di 6-3.

Berrettini-Sonego, primo set: 4-1

Nel primo game Berrettini è bravo a tenere il servizio e si porta sull'1-0 senza mai far partire lo scambio e nel secondo si porta a casa il primo break della partita. Sonego inizia decisamente male, con il romano che si porta sul 3-0 senza nessun tipo di problema, ma poi rialza la testa tenendo il servizio portando il primo set sul 3-1. Immediata la risposta di Berrettini che continua a servire alla perfezione riportandosi avanti di tre game.

Berrettini-Sonego, dove vederla

Il derby italiano tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, in programma venerdì 5 aprile dopo le 17.20, viene trasmesso in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in streaming tramite i servizi Sky Go, Now e Tennis TV. In alternativa, sul nostro sito è possibile seguire la cronologia live dell'incontro.