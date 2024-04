Berrettini, nuovo ruggito: ai quarti di Marrakech sarà derby con Sonego

Berrettini batte Munar e vola ai quarti al Gran Prix Hassan II . A Marrakesh, il tennista italiano si aggiudica il match dopo 2 ore e 20 minuti con lo score di 6-4, 4-6, 6-3. Una vittoria che gli consente di raggiungere Sonego , reduce dal successo in rimonta contro Nagal , ai quarti di finale in programma il 5 aprile.

Il derby con Sonego

Dopo aver superato Shevchenko al primo turno (6-2, 6-1), Berrettini ha la meglio anche sullo spagnolo numero 73 al mondo, inziando dunque al meglio la stagione sulla terra rossa. Il torneo 250 del Marocco avrà dunque almeno un tennista azzurro in semifinale, con Sonego che ha rimontato Nagal dopo una brutta partenza. I due si affronteranno per la quarta volta, con il tennista romano in vantaggio per 2 incontri a 1.