Becker e la profezia su Sinner: "Djokovic? Tutte le cose belle hanno una fine"

Boris Becker è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport per parlare di Djokovic e di Sinner, ovvero dei numeri 1 e 2 del ranking Atp mondiale. L'ex tennista tedesco, che in carriera è stato il più giovane vincitore nella storia del Torneo di Wimbledon maschile, avendolo alzato per la prima volta a 17 anni, su Djokovic ha dichiarato: "Penso che sia normale cambiare dopo una lunga carriera come quella di Djokovic, anche per trovare nuove motivazioni. Penso che la collaborazione con Ivanisevic sia stata molto fruttuosa, con 12 slam conquistati, dato sorprendente. Come si dice, tutte le cose buone hanno comunque una fine. Conosco il nuovo allenatore Zimonjic, un ottimo ex doppista serbo, in passato anche numero 1 del mondo. Si trovano bene fuori dal campo, credo ci siano i presupposti per un'ottima collaborazione".