Berrettini scala la classifica ATP: quante posizioni ha guadagnato dopo Marrakech

Matteo Berrettini ritrova il sorriso e si mette alle spalle un periodo complicatissimo. Il tennista romano, che ha dovuto fare i conti con una serie infinita di infortuni che l'hanno costretto a disputare appena 23 partite lo scorso anno saltando anche "l'appuntamento con la storia" in Coppa Davis (era presente ma solo da tifoso in tribuna), ha trionfato all'Atp 250 di Marrakech battendo in finale lo spagnolo Roberto Carballes Baena con il punteggio di 7-5 6-2 . Titolo numero otto per il classe '96, che non alzava al cielo un trofeo dal 2022, quando al Queen's Club di Londra bissò il successo dell'anno precedente dopo aver vinto anche a Stoccarda (giugno 2022 da incorniciare per lui). Oltre al morale, il successo in Marocco fa bene anche alla classifica, che ora sorride ancor di più al tennis azzurro.

L'Italia, infatti, avvicina il record storico di dieci Top 100 nella classifica Atp. Con il balzo in avanti di Berrettini, che guadagna 51 posizioni e risale fino all'84° posto, sono infatti nove i tennisti a portare in alto il Tricolore. Nuovo best ranking per Luciano Darderi che, per effetto della semifinale all'Atp 250 di Houston, entra per la prima volta in Top 70 e sale fino alla posizione numero 64 (+8), alle spalle di Flavio Cobolli. Stabile Lorenzo Musetti (24°), Matteo Arnaldi fa tre passi indietro (38°) mentre i quarti di Marrakech, dove è stato sconfitto proprio da Berrettini, consentono a Lorenzo Sonego di scalare quattro posti (57°). Dal Marocco torna con una classifica migliore anche Fabio Fognini (94°, +6), in lieve calo Luca Nardi (76°, -1). Jannik Sinner è ovviamente il miglior azzurro grazie alla seconda piazza nel ranking alle spalle dell'intramontabile Novak Djokovic.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito