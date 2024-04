Berrettini-Kecmanovic: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Matteo Berrettini torna in campo dopo il trionfo a Marrakech . Un successo che, oltre ad arricchire la bacheca personale con l'8º trofeo in carriera, ha permesso all'azzurro di conquistare un torneo ATP dopo quasi due anni: l'ultimo risaliva al giugno 2022, quando al Queen's sconfisse Krajinovic in finale.

Risalito fino all'84º posto nel ranking ATP, il tennista romano si prepara a sfidare il serbo Miomir Kecmanovic nel match d'esordio al Masters 1000 di Monte Carlo. La gara è in programma martedì 9 aprile non prima delle ore 12.30. Il vincitore del primo turno affronterà ai sedicesimi di finale uno fra Grigor Dimitrov (n. 9) e Valentin Vacherot (n. 141).

Berrettini-Kecmanovic, i precedenti

Numero 50 nel ranking mondiale, Kecmanovic ha affrontato Berrettini in una sola occasione. I due si sono sfidati nel 2022 a Indian Wells nel match valido per i sedicesimi di finale del Masters 1000 statunitense. Ad avere la meglio in quell'occasione fu il serbo, che si impose in 3 set con lo score finale di 6-3, 6-7 (5), 6-4.

Dove vedere Berrettini-Kecmanovic in diretta tv e in streaming

L'incontro valido per il primo turno del Masters 1000 di Monte Carlo avrà inizio non prima delle 12.30 di martedì 9 aprile e sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile assistere all'evento accedendo alle piattaforme streaming Sky Go e Now.

