Dimitrov, l'avversario di Sinner: dal "nuovo Federer" al sexy gossip

Domenica 31 marzo, Jannik Sinner è atteso nella finale del Masters 1000 di Miami contro il bulgaro Grigor Dimitrov. I due si sfidano per la 4ª volta in carriera, con un vantaggio complessivo di 2 incontri a 1 per l'azzurro. Ma oltre al trofeo, per l'altoatesino in palio c'è anche la possibilità di superare Alcaraz nel ranking mondiale e accomodarsi alle spalle del numero 1 al mondo Nole Djokovic. Tra lui e il 2º posto, c'è però un avversario che in passato si è trovato nella stessa posizione del ranking in cui si trova Sinner adesso, oltre a essere stato considerato per un periodo l'erede di Federer. Andiamo a scoprire la sua scheda.