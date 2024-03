Alcaraz, sorpresa a Miami: Dimitrov irreale! Clamoroso assist a Sinner

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - Clamoroso al Miami Open: nella notte italiana Carlos Alcaraz è stato eliminato da Grigor Dimitrov ai quarti di finale dopo un match durato un'ora e 34 minuti e chiuso con il punteggio di 6-2 6-4. Sorride doppiamente Jannik Sinner: in primis perché sul proprio cammino non si troverà di fronte lo spagnolo e in secondo luogo perché in caso di vittoria scavalcherebbe il rivale iberico e balzerebbe al secondo posto della classifica Atp, alle spalle del dominatore assoluto Novak Djokovic. Un sorpasso fallito a Indian Wells ma che si concretizzerebbe nel caso in cui il 22enne di San Candido dovesse alzare al cielo un altro trofeo dopo quelli già conquistati nel 2024 all'Australian Open (primo azzurro a vincere a Melbourne e secondo a trionfare in uno Slam dopo Adriano Panatta al Roland Garros nel 1976) e all'Atp 500 di Rotterdam.