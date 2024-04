Alcaraz, dolore al braccio e allenamento limitato: Montecarlo a rischio?

MONTECARLO - Il Masters 1000 di Montecarlo ha preso il via e il grande dilemma che accompagna questi giorni è lo stato di salute di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha dovuto interrompere la sessione di allenamento della domenica per dolore al braccio destro e in quella odierna non si è allenato a pieno colpendo pochi dritti. Alcaraz non ha punti da difendere nel Principato in quanto non ha partecipato alla scorsa edizione ma ne ha tanti da difendere nelle prossime settimane sul rosso tra Barcellona e Madrid. Se la situazione del braccio destro non dovesse migliorare non è da escludere un clamoroso ritiro che gli permetterebbe di recuperare al meglio soprattutto in vista dei prossimi impegni Lo spagnolo numero 3 del mondo è dalla parte di tabellone di Novak Djokovic (potenziale semifinale) e dovrebbe fare il suo debutto mercoledì contro il canadese Felix Auger-Aliassime.