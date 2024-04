Binaghi, c'è l'annuncio in diretta tv su Berrettini e Fognini: “Daremo..."

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi , intervistato a Storie Italiane su Rai 1, ha annunciato una novità decisamente importante in merito ai prossimi Internazionali BNL d'Italia : "Daremo una wild card per il tabellone principale a Matteo Berrettini e Fabio Fognini ". Berrettini ha giocato cinque volte il torneo di casa con 7 vittorie e 5 sconfitte, con il suo miglior risultato nel 2020 quando arrivò ai quarti di finale perdendo poi contro Ruud . Dall'altro lato Fognini ha partecipato 17 volte in carriera agli Internazionali, vincendo 15 delle 31 partite disputate. Ha raggiunto come miglior risultato i quarti di finale nel 2018. I due tennisti si aggiungono così ai sette italiani già sicuri di un posto nel main draw maschile: Jannik Sinner (numero 2 del mondo), Lorenzo Musetti (24), Matteo Arnaldi (38), Lorenzo Sonego (57), Flavio Cobolli (63), Luciano Darderi (64) e Luca Nardi (76).

Binaghi su Sinner, Tomba e Rossi

Sulla situazione del tennis italiano Binaghi ha dichiarato: "In un anno abbiamo vinto praticamente tutto, sia con uomini che con donne. Sinner prima o poi arriverà al numero uno del ranking Atp, e sarà la prima volta nella storia per l'Italia. Io credevo in Jannik, l'ho visto crescere ma nessuno poteva aspettarsi che raggiungesse questi risultati così in fretta e che avesse una maturazione così veloce. Ho sempre ammirato che fosse un ragazzo umile e che volesse lavorare molto per arrivare il più in alto possibile. Per la prima volta un azzurro è arrivato così in alto senza dire cose esagerate, al contrario di leggende come Tomba e Valentino Rossi. Sinner è un ragazzo normale, dopo aver vinto la Coppa Davis parla come se avesse preso un buon voto a scuola. Un campione che resta normale nella sua eccezionalità, per me è rarissimo".

Sinner, Berrettini e Musetti: le parole di Binaghi

Il presidente ha aggiunto: "Io in Sinner vedo molto di Pietrangeli. Vedo un approccio serio e valori importanti, come era Nicola è un grande esempio per le generazioni. Sono orgoglioso di Jannik almeno quanto lo ero con lui, che è un grande personaggio. Una differenza è che nell'altoatesino c'è anche l'etica del lavoro. Pietrangeli credo che lo veda come suo erede". Poi, su Berrettini: "La sua vittoria è la più bella notizia dell'ultimo periodo. Ora ci siamo tutti, anche Musetti che è un grandissimo talento e deve trovare un po' di continuità di risultati ma siamo uno squadrone". Infine, sugli Internazionali: "Per gli ultimi due giorni è tutto esaurito. Ci saranno tutti i giocatori più forti del mondo compreso un certo Rafael Nadal. Meglio di così non avrei potuto sognare".