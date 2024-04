Alcaraz ko, si ritira da Montecarlo: clamoroso annuncio. Ripescato Sonego!

Alcaraz, l'annuncio e Sonego

Inizialmente si pensava che lo stop in allenamento potesse essere solo precauzionale, ma oggi lo spagnolo ha spiazzato tutti comunicando direttamente sui social: "Ho lavorato a Montecarlo provando a recuperare fino all'ultimo minuto al pronatore rotondo dell'avambraccio destro, ma non è stato possibile e non posso giocare. Non vedevo davvero l'ora di esserci... Ci vediamo l'anno prossimo!". Al suo posto toccherà ad un altro azzurro: sarà infatti Lorenzo Sonego, ripescato come lucky loser, a scendere in campo al posto di Carlos e ad affrontare Auger Aliassime nel secondo turno. Continua dunque la maledizione di Montecarlo per il classe 2003: l'unica partita risale al 2022, quando venne eliminato al primo turno contro lo statunitense Korda. L'anno scorso invece dovette rinunciare a causa dei problemi muscolari dopo il Sunshine Double.