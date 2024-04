Sinner e la corsa alla vetta del ranking ATP: “Numero 1? Significherebbe…"

Jannik Sinner , dopo il ko arrivato in coppia con Sonego , ha espresso tutte le sue sensazioni i n vista del primo Masters 1000 su terra rossa della stagione a Montecarlo . L'altoatesino ha dichiarato: "Mi sento bene. Onestamente al momento le sessioni di allenamento stanno andando abbastanza bene. Sono felice di essere nella posizione in cui mi trovo al momento. Spero di poter alzare il livello nei prossimi giorni ma è piuttosto interessante vedere cosa sta succedendo qui a Monaco. È un torneo molto interessante e di solito ci sono alcune sorprese, quindi vediamo cosa succederà".

Sinner, le parole sul primo posto

Sinner ha poi aggiunto: "Ci sono molti tifosi italiani, mi piace. C'è un'atmosfera fantastica, molti italiani stanno arrivando. Vivo qui e vedere la struttura e i campi così è sempre un po' una sensazione strana, ma rende le cose ancora più interessanti. Diventare il primo al mondo nel ranking ATP? Per me significherebbe sicuramente molto, ma sono sempre il tipo di persona che la prende in maniera abbastanza rilassata perchè sono fatto così" per poi concludere: "Cerco solo di esercitarmi e poi voglio vedere cosa accadrà in futuro. Ci alleneremo qui, cercando di essere pronti per il Roland Garros e le Olimpiadi che sono uno degli obiettivi della mia stagione. Vediamo, ma sono molto felice di iniziare la stagione sulla terra".