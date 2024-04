Sinner-Korda: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Jannik Sinner si prepara al debutto sulla terra rossa di Monte Carlo. Il campione azzurro affronterà il numero 27 al mondo Sebastian Korda nel match valido per i sedicesimi di finale del terzo Masters 1000 stagionale . L'altoatesino scenderà in campo dopo il bye al primo turno, mentre lo statunitense è reduce dal successo contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina - sconfitto in 2 set con lo score 6-1, 6-2 - . L'incontro è in programma in programma mercoledì 10 aprile non prima delle ore 12.20. Il vincitore affronterà uno tra Borna Coric (n. 33) e Jan-Lennard Struff (n. 25).

Sinner-Korda: i precedenti

Sono 2 i precedenti tra Sinner e Korda, che si ritrovano a Monte Carlo in una situazione di parità. Il n. 2 al mondo ha infatti avuto la meglio in occasione del primo incontro disputato a Washington nel 2021, quando si impose con il punteggio finale di 7-6 (3), 7-6 (3). Lo statunitense si è invece aggiudicato il match valido per i quarti di finale del torneo di Adelaide del 2023, vincendo in 2 set con lo score 7-5, 6-2.

Dove vedere il match Sinner-Korda in diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Korda sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile assistere all'evento in streaming collegandosi alle piattaforme Sky Go e NOW.

