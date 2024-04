Sinner dominante: 6-1, 6-2 a Korda! Jannik agli ottavi, chi affronterà

Debutto vincente per Jannik Sinner che sulla terra rossa di Monte Carlo supera il numero 27 al mondo Sebastian Korda in 6-1 6-2 nel match valido per i sedicesimi di finale del terzo Masters 1000 stagionale. Un match dominato dall'altoatesino che concede allo statunitense solo 3 game in appena un'ora e dieci minuti di gioco. Un Sinner inconctenibile che ora si proietta verso il prossimo incontro: il numero 2 del mondo agli ottavi di finale affronterà Jan-Lennard Struff (n. 25) che ha avuto la meglio su Borna Coric (n. 33).

Sinner-Korda: la diretta Sinner-Korda 2-0 (6-1, 6-2) Riprende da dove aveva lasciato Sinner che mantiene il servizio e nel secondo game arriva per quattro volte a palla break, non riuscendo però questa volta a rubare il turno di battuta a Korda che torna a vincere un game per l'1-1. Per il numero 2 del mondo è facile il 2-1 mentre per Korda continuano i problemi: Jannik ne approfitta e dopo quattro tentativi piazza il break per l'allungo del 3-1. Consolidato il break, Sinner concede il terzo game della partita all'avversario che si porta sul 4-2. Il numero 2 del mondo torna a domiare e dopo il 5-2 arriva al primo match point con due colpi da grande campione che gli permettono di chiudere il match in 6-1, 6-2 dopo un'ora e un quarto di gioco.

Sinner-Korda 1-0 Parte bene Sinner che scippa subito il turno di battuta all'avversario. Korda non ci sta e prova a ricambiare, ma dopo tre palle break annullate è il numero 2 del mondo a spuntarla per il 2-0. Lo statunitense porta a casa il suo primo game, ma l'azzurro mantiene il vantaggio sul 3-1 e nel quinto gioco allunga ulteriormente sul 4-1 rubando il secondo turno di battuta del match. Il 5-1 è questione di attimi e alla occasione del primo set point Sinner non perdona portandosi avanti sull'1-0 in 6-1 dopo 38' di gioco. Segui tutto il tennis live sul nostro sito

© RIPRODUZIONE RISERVATA