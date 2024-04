Sinner si vendica: tre set ma spiana Rune, è semifinale a Montecarlo!

Un Jannik cinico nel primo set a sfruttare l'unico passaggio a vuoto del danese ma meno nel 2° dove il danese è bravo a salvarsi per ben due volte dallo 0-40 (5° e 11° gioco). La frazione va al tie-break dove Jannik ha 2 match point sul 6-4 ma, anche in questa occasione, il danese si esalta piazzando 4 punti consecutivi per allungare il match al terzo set. L'azzurro sembra soffrire il gioco poliedrico del danese che tra accelerazioni, palle corte e soluzioni rapide mette in difficoltà Jannik ma all'8° gioco arriva la svolta: Rune incappa in un altro turno di servizio complicato e questa volta Sinner lo punisce (15-40) aiutato anche dal doppio fallo che lo ha portato sul 5-3 per poi chiudere.

Terzo set: Sinner 6-3

Turno di battuta teso con Rune che non cede nulla e si porta 30-30. Jannik è gelido, si apre bene il campo con dritto e rovescio per il 40-30 e poi con la prima mette la parola fine alla partita

Terzo set: Sinner 5-3 (break)

Due turni di servizio a 0 per entrambi (4-3 Sinner), e poi ecco l'8° game dove Sinner torna a spaventare Rune (0-30): il danese ancora con la palla corta trova un punto importante ma poi Jannik spara una bellissima risposta lungolinea di rovescio per il 15-40! Seconda di servizio per Rune e doppio fallo che porta Sinner a servire per il match!

Terzo set: Sinner 3-2

Inizio di terza frazione on-serve ma al 5° gioco arriva la seconda palla break del match per Rune sul 30-40 servizio Sinner che viene graziato due volte dall'avversario: prima con un'improbabile palla corta e poi con un brutto rovescio in rete. Sinner si salva e sale 3-2

Secondo set: Rune 7-6(6)

Momento di brivido per Sinner che sul 6° punto sotto 3-2, pizzica la riga di fondo e si rigioca il punto perché l'arbitro aveva chiamato out. Jannik rimedia con la prima per il 3-3. Rune spreca una seconda di Sinner tirando il dritto in rete (4-3) e allo scambio successivo l'azzurro alza l'intensità con un gran passante in rovescio per il mini-break (5-3)! Rune ricuce e la partita si decide nei due turni di battuta dell'altoatesino: seconda vincente sulla riga per i match-point (6-4) ma Rune si esalta. Tre punti consecutivi per portarsi a set-point sul 7-6. Sinner va in rete con il rovescio e si va al 3° set.

Secondo set: 6-6

Rune inizia ad essere un po' sulle gambe e Sinner sente che è il momento, sul 5-5 il danese si trova a servire sotto 0-30! Rune si prende il warning per violazione del tempo e "becca" il pubblico subendo anche un richiamo dal direttore di gara. Rune inizia un battibecco con l'arbitro tanto da sedersi ed aspettare il supervisor fermando la partita. Lo stop non scalfisce Sinner che forza all'errore l'avversario per il secondo 0-40 del set. Il danese anche questa volta reagisce bene, salva le 3 palle break e sale 6-5. Sinner tiene a 0 il servizio e si va al tie-break.

Secondo set: Rune 5-4

Rune insidia il servizio di Sinner bravo, soprattutto in difesa, a resistere per il 3-3. Nessun problema per il danese nel suo turno di battuta e si rimane "on serve". Al 10° gioco Sinner torna ad essere pericoloso (40-40) ma Rune piazza due grandi punti per portarsi sul 5-4.

Secondo set: Rune 3-2

Stesso copione del 1° set, primi 4 game equilibrati (senza però palle brak concesse) e poi al 5° Rune ha il suo passaggio a vuoto: 0-40! Ma questa volta il danese reagisce; annulla con una bellissima palla corta la prima, con una solida seconda di servizio la seconda palla break e poi ancora con una palla corta la terza portando il game ai vantaggi. Sinner commette un inusuale errore e Rune chiude salvandosi.

Primo set: Sinner 6-4 (43')

Grazie alla solidità della prima di servizio Sinner recupera dal 15-30 e tiene il servizio per portarsi 5-3. Rune, dopo il break subito, ritrova fiducia nei suoi turni di battuta mixando anche il suo gioco e resta in scia all'azzurro che va a servire sul 5-4 per chiudere il set. Anche questa volta l'azzurro è glaciale: 40-0 e primo set archiviato in 43 minuti.

Primo set: Sinner 4-2

Inizio di partita "on serve" con Sinner ha salvato una palla break al 4° gioco (30-40 ma al 5° è lui che va segno strappando il servizio a Rune a 15 per il 3-2 con una striscia di 7 punti vinti negli ultimi 8! Jannik conferma il break con un solido turno di servizio.

Primo set: riscaldamento

Tennisti in campo per il riscaldamento, Sinner vince il sorteggio e come con Struff decide di rispondere.

Sinner-Rune: quando e dove seguire il match

La sfida tra Jannik Sinner e Holger Rune, valida per gli quarti di finale dell'Atp Montecarlo, andrà in scena venerdì 12 aprile, sul campo Rainier III, non prima delle 13. Il match dei quarti di finale del Masters 1000 monegasco sarà trasmesso in esclusiva tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW. Inoltre sarà disponibile una diretta testuale sul sito di Tuttosport.

Sinner-Rune, i precedenti

Tre i precedenti tra Jannik Sinner e Holger Rune con il danese avanti 2-1. L'ultimo incontro tra i due è il successo dell'altoatesino nelle Nitto Atp Finals, ma il danese nella semifinale dello scorso anno a Montercarlo rimontò il set di svantaggio e vinse 7-5 al 3° set.