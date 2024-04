Aggredito, minacciato e rapinato: Montecarlo horror per il genero di Nedved

Atp Montecarlo da dimenticare per Sebastian Korda, eliminato al secondo turno da Sinner e vittima di una rapina prima dell'inizio della manifestazione. Come riporta Le Figaro, a pochi metri dai campi del Country Club dove si sta svolgendo il torneo monegasco, due persone con il volto coperto hanno aggredito lo statunitense, lo hanno immobilizzato e poi sono scappati via con il suo orologio Richard Mille (sponsor di Korda dal 2022) da 300 mila euro.