Perché la figlia di Nedved potrebbe tifare contro Sinner

Ivana Nedved , figlia dell’ex vicepresidente e bandiera Juve potrebbe tifare contro Sinner al Master di Montecarlo. Sicuramente vi starete chiedendo il perché , ve lo diciamo subito. Stasera il tennista azzurro conoscerà il suo sfidante che sarà uno tra Sebastian Korda e Alejandro Davidovich Fokina . E proprio il tennista statunitense , classe 2000, è niente di meno che il fidanzato della primogenita di casa Nedved. L’amore tra i due, che stanno insieme dal 2021 , prosegue a gonfie vele e Ivana , dopo aver terminato gli studi, ha raggiunto il suo fidanzato oltreoceano e quando può lo segue spesso durante i tornei. Anche questa volta Ivana ha deciso di seguire il fidanzato e fare il tifo per lui a Montecarlo . In attesa di vederlo battagliare sulla terra rossa , la ragazza ne ha approfittato per godersi un po’ la città , come dimostrano gli ultimi scatti social.

Sebastian Korda, chi è il fidanzato di Ivana Nedved

Nato il 5 luglio del 2000 a Bradenton, Sebastian è figlio d’arte. Suo padre Petr Korda è stato uno dei fenomeni degli anni 90, vincitore in singolare degli Australian Open nel1998 e in doppio nell’edizione 1996. Anche sua madre Regina Rajchrtová è un ex tennista, mentre le due sorelle Nelly e Jessica sono golfiste professioniste nell'LPGA Tour statunitense.

Nel 2018 conquista il titolo al torneo juniores dell'Australian Open e ad agosto del 2020 supera per la prima volta le qualificazioni di un torneo ATP nel Masters 1000 di Cincinnati. Si è fatto notare soprattutto agli ottavi al Roland Garros (partito dalle qualificazioni e sconfitto da Nadal) assestandosi a ridosso della top 100, nella quale ha fatto il suo ingresso ingresso il 1° di febbraio, diventando il più giovane debuttante dal 2016.

Sempre ad agosto vince il suo primo trofeo da professionista in singolare al Challenger Eckental che lo proietta alla 116ª posizione nel ranking. Il 2021 e il 2022 sono gli anni della consacrazione.

Nel 2021 la prima sfida contro Sinner, cinta dall’azzurro, nel terzo turno del “Citi Open”, torneo ATP 500 che si è tenuto a Washington. Nel 2022 entra nella squadra statunitense di Coppa Davis e inizia la trasferta in Europa, giocando per la prima volta un Masters 1000 sulla terra battuta a Monte Carlo. Arriva in semifinale dove viene sconfitto da Tiafoe, ma riesce comunque a guadagnare posizioni portando il best ranking alla 30ª posizione mondiale. Nel 2023 la seconda spinta contro Jannik all’Adelaide International 1, Atp 250, vinta da Korda in due set. Agli Australian Open raggiunge per la prima volta i quarti di finale in un Major superando il finalista dell'edizione precedente Medvedev e agli ottavi Hurkacz in cinque set. Il suo cammino s'interrompe ai quarti, in cui si ritira per un infortunio al polso durante il match contro Chacanov, a fine torneo porta il best ranking alla 26ª posizione. (Attualmente è in 23ª posizione).

Sfortunato sia a Wimbledon che agli US Open è pronto rifarsi a Montecarlo. Qualora dovesse battere Davidovich Fokina, sulla sua strada troverà nuovamente Sinner, fresco di vittoria del Masters 1000 di Miami.