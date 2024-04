Rune fuori controllo, non accetta le critiche: la disperata mossa social

Fatica a ritrovare la calma Holger Rune . Il tennista danese è stato eliminato dal Masters 1000 di Monte Carlo nel corso del match valido per i quarti di finale del torneo, che ha visto vincere Jannik Sinner dopo 2 ore e 40 minuti di gioco con il punteggio di 6-4, 6-7(6), 6-3. Nel corso dell'incontro, il classe 2003 ha polemizzato con il pubblico dopo essere stato richiamato dal giudice di sedia per perdita di tempo. Ai fischi piovuti dagli spalti infatti, Rune ha risposto con un gesto provocatorio che gli è costato un secondo richiamo.

Il numero 7 al mondo è andato su tutte le furie, fermando la gara e chiedendo l'intervento del supervisore. La polemica si è poi trascinata sui social, dove Rune ha contestato il post di incoraggiamento a Sinner pubblicato da ATP Tour sui propri profili. Un duro messaggio in cui il danese ha messo in discussione il calendario del torneo e la direzione del match contro l'azzurro. Ma non è finita qui, nelle ultime ore molti utenti hanno segnalato di essere stati bloccati sui social dal tennista .

Rune sui social: cosa è successo

Nei giorni successivi all'incontro, e alla polemica contro ATP, Rune si è esposto alle critiche di molti utenti social. E proprio nelle ultime ore, alcuni di loro hanno segnalato di non potere più seguire l'attività del tennista dopo aver ricevuto la notifica di blocco sul proprio account X (già Twitter).

Una reazione che potrebbe spiegarsi come l'intenzione di ignorare i commenti degli appassionati che poco hanno gradito il comportamento tenuto nel corso del match contro Sinner. “Signore e signori attenzione. Holger Rune mi ha bloccata. Per me questo il secondo slam”, scrive un utente."Bloccato da Rune. Nuova medaglia da appuntare sul petto", aggiunge un altro. E ancora: "Il (emoji del clown) Rune mi ha bloccato. Impara come si sta al mondo da Uomo come Jannik Sinner".