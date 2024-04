Rublev ci ricasca, attimi di follia a Barcellona: racchetta totalmente distrutta

BARCELLONA (Spagna) - Piove sul bagnato per Andrey Rublev , tennista russo numero otto al mondo e secondo favorito del seeding, sconfitto all'esordio nell'Atp 500 di Barcellona dall'87ª forza del ranking , lo statunitense - di origini giapponesi e vietnamite - Brandon Nakashima, che si è imposto - nel match valido per il secondo turno - con il punteggio di 6-4, 7-6(6) in un'ora e 53'.

Lo sfogo di Rublev

Al termine dell'ultimissimo scambio del match, un rovescio in back che termina fuori e che consegna di fatto la qualificazione agli ottavi di finale all'avversario, Rublev perde letteralmente la testa e inizia a sferrare una serie di violenti colpi di racchetta al terrano di gioco, distruggendola completamente. Il russo, giunto alla quarta sconfitta consecutiva e la quinta nelle ultime sei sfide, torna poi in sé per stringere la mano all'avversario e al giudice di gara, prima di abbandonare il campo scuro in volto.

Le parole di Nakashima

"Sono felice di aver riportato il mio livello dov’era. Giocare davanti a questo pubblico e su questo campo è stato davvero speciale. Ho servito e risposto bene. Ho avuto molte opportunità sul suo servizio e ho anche controllato molto con il mio rovescio incrociato sul suo rovescio. Penso che sia molto importante", le parole di Nakashima - che contro Rublev ha ottenuto la sua seconda vittoria in carriera con un Top 10, dopo quella con Rune a Shanghai lo scorso ottobre - al termine del match.