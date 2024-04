Sinner numero 1 nel ranking ATP? Quando può esserci il sorpasso

Sinner dopo il ko in semifinale a Montecarlo contro Tsitsipas ha fatto il punto della situazione sui prossimi tornei che lo attendono: "Ho giocato tante partite negli ultimi mesi. È positivo aver fatto un'altra semifinale in un 1000, ho bisogno di un po' di tempo per recuperare mentalmente e fisicamente. Madrid sarà un torneo di totale preparazione per Roma e Parigi, e lavoreremo molto in palestra. Mi andrebbe bene vincere un paio di turni, ma non avrò l'ambizione per andare a vincere quel torneo. Da Roma cambierà tutto e si cercherà di ricavare il massimo. Bisogna mettere tanta benzina in corpo per i prossimi mesi, anche perché poi ci sono Roland Garros , Wimbledon e le Olimpiadi ". Stando dunque alle dichiarazioni dell'azzurro la partecipazione di Jannik a Madrid non dovrebbe essere in dubbio.

Al momento nella entry-list del torneo spagnolo c'è anche Nole che dunque dovrebbe partecipare al quarto Masters 1000 della stagione (in scena dal 25 aprile al 7 maggio). Praticamente certa anche la presenza di entrambi in Italia (dal 6 al 19 maggio) così come appare scontato il via del 36enne di Belgrado e del 22enne di Sesto Pusteria al Roland Garros. Qualche dubbio in più su Alcaraz, alle prese con un infortunio alla mano destra e che proverà in tutti i modi a recuperare per essere pronto al 100% per il via della sfida al Masters iberico. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio la situazione dei punti e come Sinner potrebbe recuperare le 1285 lunghezze che lo separano da Djokovic.

A Madrid Alcaraz vinse il torneo e dunque saranno 1000 i punti da difendere per lo spagnolo mentre né Nole, né Jannik presero parte alla manifestazione e dunque, qualora confermassero la loro partecipazione al torneo spagnolo, potrebbero collezionare punti importanti. La cosa certa è che essendoci al momento 1285 punti tra Djokovic e Sinner (che diventeranno 1330 questa settimana quando verranno sottratti i punti ottenuti da entrambi nel 2023) in nessun caso il sorpasso potrà verificarsi a Madrid.

A maggio, quindi, andrà in scena il momento clou di questa corsa alla vetta del ranking ATP. Prima si disputeranno gli Internazionali d’Italia. A Roma nel 2023 Djokovic fu battuto ai quarti da Rune e dunque dovrà difendere 180 punti. Sinner, invece, fu sconfitto dall’argentino Cerundolo agli ottavi e quindi per Jannik saranno solo 90 i punti da difendere. Pochi punti (45) anche per Alcaraz che nella capitale fu eliminato ai sedicesimi contro l’ungherese Marozsan. A seconda di come andranno le cose in Spagna tecnicamente potrebbe essere possibile vedere Sinner numero 1 già al termine del torneo di Roma ma per esserne certi bisognerà aspettare la conclusione del quarto 1000 della stagione.