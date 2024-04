Sinner si piega all'infortunio e all'errore dei giudici: Tsitsipas in finale

Jannik Sinner viene eliminato da Stefanos Tsitsipas in semifinale al 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo '1000' stagionale, dotato di un montepremi di 5.950.575 di euro, che sta entrando nel vivo sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. L'altoatesino e il greco si sono resi protagonisti di una partita infinita e ricca di colpi di scena. Jannik, già non al top fisicamente, paga il clamoroso errore della giudice di linea in occasione del quinto game del terzo set. Sinner ha avuto l'occasione di ottenere il doppio break, Tsitsipas ha commesso un doppio fallo con la pallina uscita di almeno 20 centimetri ma i giudici non se ne sono resi conto e da quel momento in poi il greco ha preso il controllo del match ottenendo il successo che gli ha spalancato le porte della finale.

Il 22enne di Sesto Pusteria aveva superato i quarti battendo l'ostico danese Holger Rune, numero 7 del ranking Atp e del seeding, in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7 (6), 6-3 in 2 ore e 40 minuti mentre il tennista greco ha superato in due set il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-4, 6-2.

Game, set e match: Tsitsipas 6-4, 3-6, 6-4

Tsitsipas è in fiducia e riesce a trovare un altro break che di fatto gli consegna la finale del Masters 1000 di Montecarlo.

Terzo set, Tsitsipas 5-4

Si riapre la partita. Tsitsipas trova il break e si porta sul 4-4: Jannik annulla quattro palle break ma al quinto tentativo non può nulla. Sinner che ora sembra in confusione, con il greco che non fallisce il servizio e si porta in vantaggio 5-4.

Terzo set, Sinner 4-3

Jannik non fa caso al precedente errore dei giudici, non concede il break all'avversario e si porta sul 4-2. Il game successivo viene poi giocato alla perfezione da Tsitsipas.

Terzo set, Sinner 3-2

Clamoroso quanto accaduto nel quinto game. Jannik gioca benissimo in risposta e ha il break point ai vantaggi per raggiungere il doppio vantaggio e mettere in discesa la sfida. Il colpo di Tsitsipas esce ma la giudice di sedia non se ne accorge e concede il punto al greco, che poi conclude il game tenendo il servizio.

Terzo set, Sinner 3-1

Il greco non concede il secondo break consecutivo a Sinner e tiene il servizio al terzo game. Nessun problema per l'azzurro che non concede neanche un punto alla risposta dell'avversario: 3-1.

Terzo set, Sinner 2-0

Sinner inizia il terzo set alla risposta e trova immediatamente il break con Tsitsipas che gioca un game condito da due errori pesanti. L'altoatesino non fallisce al servizio e lascia l'avversario a 0 nel secondo game del terzo set.

Sinner vince il secondo set: 6-3

L'azzurro annulla il break point di Tsitsipas e tiene il servizio del settimo game ai vantaggi. Il greco risponde colpo su colpo e trova il suo terzo gioco nel secondo set al servizio. Sinner, che inizia il nono game con un punto clamoroso, tiene ancora il servizio e vince il secondo set ai vantaggi annullando cinque palle break: risultato di 6-3 al termine di un game infinito.

Secondo set, Sinner 4-2

Bravissimo nella gestione del quinto game Jannik, che dopo essere andato sotto 15-30 non demorde e mantiene il break di vantaggio su Stefanos. Sinner ha l'occasione per portarsi avanti di due break ma fallisce il break point ai vantaggi.

Secondo set, Sinner 3-1

Jannik conferma l'ottimo avvio di secondo set e tiene nuovamente il servizio portandosi sul 3-0. Non riesce il secondo break consecutivo, con Tsitsipas impeccabile alla battuta (due ace nel quarto game).

Secondo set, Sinner 2-0

Sinner inizia il secondo set tenendo il servizio chiudendo il primo game con il primo ace della partita. L'altoatesino nel secondo gioco ha tre occasioni per trovare il break e alla prima occasione non fallisce portandosi sul 2-0.

Tsitsipas vince il primo set: 6-4

L'altoatesino continua a non sbagliare al servizio con un game in cui sfoggia due colpi da campione. Risulta però decisivo il break ottenuto dal greco nel terzo gioco: il primo set infatti se lo porta a casa Tsitsipas con il risultato di 6-4.

Primo set, Tsitsipas 5-3

Sinner sembra salire di intensità e inizialmente si riavvicina al suo avversario senza sbagliare al servizio nel settimo game del primo set. Niente da fare però per il break da recuperare: Tsitsipas riesce infatti a mostrarsi sempre lucido portando a casa il game del 5-3, complice anche l'errore di Jannik sul punto finale.

Primo set, Tsitsipas 4-2

L'altoatesino rialza subito la testa e torna a tenere il servizio nel quinto game, giocato alla perfezione senza aver concesso neanche un punto all'avversario. Niente da fare invece per il break, con il greco che non sbaglia e si porta sul 4-2.

Primo set, Tsitsipas 3-1

Break di Tsitsipas nel terzo game, bravo a sfruttare il diritto che Sinner gli concede spesso in questa fase. Il quarto game è ancora del greco, che non si fa sorprendere e tiene il servizio.

Primo set, Sinner-Tsitsipas 1-1

Tsitsipas vince il sorteggio e sceglie di iniziare alla risposta, con Jannik che tiene il servizio al termine di un primo game equilibrato annullando il break point del greco. Stefanos risponde tenendo il suo primo servizio della partita senza troppi problemi.

Dove vedere Sinner-Tsitsipas: diretta tv e streaming

La semifinale tra Sinner e Tsitsipas è in programma sabato 13 aprile sul Court Rainier III non prima delle 13.30 e sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport. Sarà disponibile anche la diretta streaming su Sky Go e NOW. Inoltre, sul sito di Tuttosport, sarà disponibile la diretta testuale dell'incontro.